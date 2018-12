Im Juni 2012 hat die Bäcker-Familie Koll das ehemalige Gasthaus „Schwarzer Adler“ gekauft, zusätzlich zu Bäckerei- und Gastronomiebetrieb die Tanzbar „Black Eagle“ eröffnet. Seit 2013 wurde sie saisonal geführt – in den Sommermonaten, zur Festzeltzeit, hatte die Bar geschlossen.

Jetzt kommt das endgültige Aus für das Lokal, das in dieser Form das einzige in der Region ist. In den sozialen Netzwerken wurde Inventar der Tanzbar zum Verkauf angeboten. „Wir sperren nicht mehr auf“, bestätigte Reinhold Koll auf NÖN-Anfrage: „Wir brauchen den Platz für die Bäckerei.“

Die werde erweitert, im Sommer sei ein neues, 300 Quadratmeter großes Lager zugebaut worden. „Im Zuge dessen haben wir dann auch gleich einen Durchbruch ins Black Eagle gemacht“, so Koll. Aktuell führt er mit dem Standort Kirchschlag sieben Bäckerei-Filialen und das Bistro. „Wir suchen nicht krampfhaft nach neuen Standorten, aber es ist schon der Plan, weiter zu expandieren“, so Koll.