Trauer um Altbürgermeister Pichler-Holzer .

Kirchschlag hat in der Vorwoche ihren ÖVP-Altbürgermeister Franz Pichler-Holzer verloren. Der ehemalige langjährige Ortschef, er war auch Kommandant der Feuerwehr, verlor im Alter von 70 Jahren den Kampf gegen den Krebs. Einen ausführlichen Nachruf lest ihr in der Printausgabe der NÖN Wiener Neustadt.