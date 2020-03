Zum sechsten Mal wird heuer Kirchschlag einen Tag lang Zentrum für Oldtimerfans. Am 20. Juni findet die viel beachtete „Bucklige Welt Classic 2020“ statt.

Zum bereits sechsten Mal stellen sich heuer Oldtimerfreunde mit ihren oft wertvollen Fahrzeugen dieser Herausforderung. Es sind oft wahre Kunstwerke auf Rädern, die bei der Veranstaltung zu bestaunen sind.

Alfred Klaus vom veranstaltenden Verein „Wir sind Kirchschlag“ freut sich bereits: „Diese Rallye hat sich unter den Oldtimerfreunden in kurzer Zeit einen Namen gemacht. Sowohl vom Startgeld als auch von der Organisation her unterscheidet sich die ,Bucklige Welt Classic‘ von den großen Rallyes ganz wesentlich. Das Motto ,Klein, aber fein‘ hat sich scheinbar bewährt. Die Region Bucklige Welt ist für Ausfahrten von Oldtimern überaus beliebt geworden. Dies bestätigen die Teilnehmer jedes Jahr aufs Neue. Das Interesse an der Rallye steigt von Jahr zu Jahr und jedes Jahr kommen neue Teilnehmer dazu.“

Heuer ist erstmals der Platz vor der Neuen Mittelschule Kirchschlag Start und Ziel der Fahrt. Die erste Etappe über rund 75 Kilometer startet um 9 Uhr, die zweite ist gleich lang und wird um 14 Uhr ebenfalls vom Parkplatz der Neuen Mittelschule gestartet. Die vier Sonderprüfungen, bei denen es um die Einhaltung einer vorgegebenen durchschnittlichen Fahrgeschwindigkeit über jeweils mehrere Kilometer geht, starten heuer in Blumau, Schlatten, Aspang und Zöbern. Gefahren wird in verschiedenen Kategorien, je nach Alter der Fahrzeuge. Weiters gibt es eine Gesamtwertung, eine eigene Wertung für Teilnehmer aus der Buckligen Welt und eine eigene Damenwertung.

Nähere Angaben zur BWC 2020 sowie die Möglichkeit der Online-Nennung gibt es unter: www.bucklige-welt-classic.at