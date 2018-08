Überflutungen nach Starkregen in der Buckligen Welt .

Auch in der buckligen Welt, speziell in Kirchschlag, kam es am Donnerstagabend zu kräftigen Gewittern.

Starkregen führte vor allem im Ortsgebiet zu kleinräumigen Überflutungen, da die Kanalisation die enormen Wassermassen nicht fassen konnte.