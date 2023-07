Zweitägiger Jakobikirtag in Lichtenwörth war ein voller Erfolg

Vergangenes Wochenende brachte gutes Wetter und noch bessere Laune und damit perfekte Voraussetzungen für den zweitägigen Jakobikirtag in Lichtenwörth, der etwa 800 Besucher auf den neu gestalteten Hauptplatz lockte. Veranstalter war auch dieses Mal der Burschenklub Lichtenwörth, deren Mitglieder alle fleißig mit angepackt haben. „Wir Burschen haben uns sehr über die große Beteiligung gefreut“, sagt dazu Obmann Lukas Pauer. Am Samstag wurde, zusammen mit den Altburschen, der 50 Meter hohen Baum aufgestellt - traditionell per Hand. Speis und Trank gab es unter anderem beim Gasthaus Halbwax, zur Unterhaltung der Kinder sorgte Hüpfburg und Karussell. Der Abschluss der Feierlichkeiten bot das Frühshoppen mit dem Musikverein Lutunwerde am Sonntag, bei dem noch bis in die Nacht gefeiert wurde. Umgeschnitten wird der Baum dieses Jahr am 31. Juli.