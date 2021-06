Mit hundert Prozent wurde Geschäftsführender Gemeinderat Markus Kitzmüller-Schütz als Obmann der ÖVP Lanzenkirchen bestätigt. Beim Parteitag erhielt er die Stimmen aller Delegierten. Zu Stellvertretern gewählt wurden Bürgermeister Bernhard Karnthaler und Vizebürgermeisterin Heide Lamberg. Zum neuen Finanzreferenten bestellt wurde Stefan Klingmüller – er beerbt damit Veronika Kabinger. Als Finanzprüfer wurden Herbert Leitner und Bianca Dachler bestimmt. Weiters in den Vorstand gewählt: Nikolaus Dorfstetter, Christoph Fingerlos, Markus Grabner, Bernhard Karnthaler, Maria Kornhofer, Jochen Panzenböck, Philipp Simpliceanu, Franz Splitek und Maximilian Wurmbrand-Stuppach.

Wöginger als Ehrengast

Kitzmüller-Schütz zog eine positive Bilanz über die letzten Jahre, wie die ÖVP Lanzenkirchen in einer Aussendung berichtete. Die Volkspartei Lanzenkirchen sei die „treibende Kraft unserer Heimatgemeinde“, zeigte sich Kitzmüller-Schütz überzeugt. Für besondere Verdienste wurden die scheidende Kassierin Veronika Kabinger und Ortsvorsteher Manfred Grimm mit dem Ehrenzeichen der ÖVP NÖ in Gold bedacht. Bundesrat Martin Preineder erhielt Silber und Maria Kornhofer das Verdienstzeichen in Bronze. Ehrenobmann Rudolf Lamberg wurde anlässlich seines 65. Geburtstages ebenfalls vor den Vorhang geholt. Als Ehrengast konnte Nationalrats-Klubobmann August Wöginger in Lanzenkirchen begrüßt werden – er hielt auch das politische Referat.