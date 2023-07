10.000 Euro: Förderpreis der Wiener Neustädter Sparkasse an Waldschule

Das Online-Voting, das zu 25 Prozent in das Endergebnis einfloss, brachte die Entscheidung: „Nach der Live-Präsentation und dem Jury-Voting lag der Wiener Neustädter Fußballverein noch in Führung“, sagt Vorstandsdirektor Klaus Lehner: „Die Waldschule konnte ihre Fangemeinde offenbar am besten mobilisieren und hatte im Online-Voting nach einer Woche eindeutig die Nase vorne.“

„Wir gratulieren von Herzen, es war ein interessanter Wettbewerb“, dankt Vorstandsdirektor Christian Spitzer den zahlreichen Teilnehmenden: „Auch die beiden anderen Finalisten hatten großartige Projekte am Start. Wir wissen die Arbeit und Mühe zu schätzen.“ Die beiden Sparkassen-Vorstände überraschten den ESV Haidbrunn-Wacker und die „Freunde der Burg Starhemberg“ mit jeweils 1.000 Euro für die Vereinskasse.

„Klassenraum im Freien“

Die Waldschule wird nun mit dem Preisgeld ihr Projekt „Klassenraum im Freien“ realisieren und damit sowohl den eigenen Schülerinnen und Schülern sowie jenen von Partnerschulen ein besonderes Unterrichtserlebnis ermöglichen. „Es ist unglaublich, wir sind überglücklich und die Kinder freuen sich so sehr. Tausend Dank an alle, die für uns gevotet haben“, sagt Projektleiterin Marion Raufer.