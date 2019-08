Am Samstag, dem 31. August, um 20.15 Uhr wird auf „ORF1“ und auf dem ARD-Sender „Das Erste“ die TV-Show „Klein gegen Groß“ ausgestrahlt, in der auch der 9-jährige Wiener Neustädter Gabriel Heiss zu sehen sein wird. Wie die NÖN berichtete, muss der Schüler der Volksschule Sta. Christiana in der Sendung 50 Staubsauger am Motorengeräusch erkennen.

Seine Gegner im „Staubsauger-Duell“ sind die deutschen Schauspieler Natalia Belitski und Jürgen Vogel. Belitski spielte unter anderem in der Arte-Fernsehserie „About:Kate“ die Hauptfigur. Vogel, bekannt aus der Schillerstraße und Filmen wie „Die Welle“, ist derzeit in seiner neuen Fernsehserie „Das Wichtigste im Leben“ zu sehen.

Die beiden Schauspieler sind im Januar Eltern einer Tochter geworden. Bei „Klein gegen Groß“ prüft Moderator Kai Pflaume nun die Haushaltsqualitäten des Paares und Gabriel Heiss fordert sie heraus. Die Aufzeichnung der Show fand Ende Mai in Berlin statt. Nervös war Gabriel nicht, wie Mutter Sabine Heiss im NÖN-Gespräch erzählt: „Nein, es hat ihm total viel Spaß gemacht.“ Anfangs kannte der 9-Jährige seine Gegner nicht, nach ein paar Recherchen waren ihm aber dann die Gesichter von Natalia Belitski und Jürgen Vogel bekannt.

Drei- bis viermal die Woche trainierte Gabriel Heiss im Media Markt im Fischapark für die TV-Show und hörte sich verschiedene Staubsaugergeräte an. Ob sich das viele Training ausgezahlt hat, wird sich am 31. August zeigen.