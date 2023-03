Winter in Österreich: Am trockensten war es in Wiener Neustadt

Die Trockenheit bleibt in der Region Wiener Neustadt ein großes Thema. Denn die Hoffnung, dass sich die Situation mit Regen und Schneefall im Winter entschärft und auch das Grundwasser wieder ansteigt, trat nicht ein. Im Gegenteil: Laut den Messungen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik regnete es in Wiener Neustadt im Winter österreichweit am wenigsten. Nur 46 Liter pro Quadratmeter fielen vom Himmel, im langjährigen Durchschnitt sind es 76 Liter pro Quadratmeter im Winter in Wiener Neustadt. Alexander Orlik von der Abteilung Klima des ZMAG erklärt: „Wiener Neustadt bis zum Wechselgebiet zählt zu einer der trockensten Regionen in Österreich. Dazu hat es heuer weniger Adriatiefs über Slowenien und Ungarn gegeben, die normalerweise Regen bringen.“

An eine Badesaison ist am Föhrensee derzeit nicht zu denken. Foto: NÖN, Mathias Schranz

Generell seien die letzten beiden Jahre in der Region Wiener Neustadt eher trocken gewesen - und die Statistik macht wenig Hoffnung, dass sich das im März ändern wird. „Die letzten zwölf Jahre hat es im März in Wiener Neustadt unterdurchschnittlich geregnet“, weiß Alexander Orlik. Dabei sind niederschlagsarme Winter in der Region keine Seltenheit, immerhin 18 (!) waren seit Beginn der Messungen noch trockener. Den trockensten Winter der gemessen wurde, gab es übrigens 1857/59 mit nur 20 Litern pro Quadratmeter, am meisten Regen fiel mit 208 Litern pro Quadratmeter im Winter 1920/21.

Der Anemonensee wurde im Vorjahr zwar ausgebaggert, um die Situation zu verbessern, trotzdem ist das Wasser weiter auf dem Rückzug, wie das Foto zeigt. Foto: NÖN, Mathias Schranz

Augenscheinlich wird die Wasserknappheit nach wie vor an den Seen am Stadtrand: Achtersee (offizieller Badesee der Stadt Wiener Neustadt), Föhrensee und Anemonensee sind kaum noch als See zu erkennen.

