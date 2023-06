Der Hitze im Neustädter Propsteigarten entfliehen

Die „Klimaoasen“ der Caritas gehen bereits in die vierte Saison. Unter dem Motto „Sommerfrische im Pfarrgarten“ öffnen 21 Pfarren in Wien und Niederösterreich an bestimmten Tagen ihren Pfarrgarten, um bei der Hitze Schatten, Getränke, Snacks und gemütliches Beisammensein zu bieten.

Mit dabei ist dieses Jahr auch die Dompfarre: „Wir haben fast jeden Donnerstag in der Propstei als Pfarrcaritas eine Lebensmittelausgabe und wollen an der Aktion der Caritas der Erzdiözese Wien auch teilnehmen – zugunsten von Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen und/oder auch Kontakte und Gespräche suchen“, sagt Josef Worm, einer der Initiatoren.

Wichtig ist: Jeder ist willkommen, unabhängig von Herkunft oder Religion. Zielgruppen sind beispielsweise Menschen, die Gesellschaft suchen oder in aufgeheizten Wohnungen leben, aber auch Obdachlose sind herzlich willkommen. Der Propsteigarten am Domplatz öffnet für die „Klimaoase“ am Donnerstag, dem 6. Juli, von 15 bis 17 Uhr. Auf die Besucher warten kühle Getränke und Aufstrichbrote, Kuchen und Kaffee. „Ein zweiter Termin wird im August stattfinden“, so Worm.

Bereits morgen, Mittwoch, 28. Juni, von 17 bis 20 Uhr lädt die Caritas zum „Offenen Wohnzimmer“ in die Pfarre Neukloster. Das „Offene Wohnzimmer“ im Pfarrsaal der Stiftspfarre ist im Juli und August jeweils am Donnerstag ab 16 Uhr geöffnet, sowie ab September am Mittwoch (11 bis 13 Uhr) und Donnerstag (ab 16 Uhr).