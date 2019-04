Magic Moments in Katzelsdorf .

Eröffnet wurde der Abend von den Eintanzpärchen mit Choreografie von Gerda Hoffmann-Polz und Reden von Direktor Armin Rožaj und dem Obmann des Absolventenvereins Christoph Höchstätter.

Im Saal sorgte die „Musikgruppe Crew 2000“ für Schwung auf der Tanzfläche. Auch in der Disco und in der Sektbar feierte man bis in die frühen Morgenstunden. Bei der Mitternachtseinlage tanzten die Maturanten zu ausgewählten Songs und das Schullied, gesungen von den Schülern selbst, wurde aufgeführt.

Mit dabei waren der ehemalige Direktor Peter Platzer, Josef Prikoszovits und der Obmann des Elternvereins Hans-Peter Weiss, der den Hauptpreis sponserte.