Der Druck dürfte dann offenbar doch zu groß gewesen sein für Erwin Karner. Einen Tag, nachdem der frühere Bürgerlisten-Gründer im Rahmen der konstituierenden Sitzung mit elf Stimmen zum neuen Bürgermeister gewählt wurde, kündigte er gegenüber der NÖN an, wieder das Handtuch zu werfen. Am Montag reichte Karner seinen Rücktritt schließlich auch formell ein – also drei Tage nach seiner Bestellung.

Der Grund für Karners Rückzug liegt wohl vor allem am Mandatsverzicht von der ÖVP und den verbliebenen Bürgerlistenmandataren. Denn nach Karners überraschendem Parteiwechsel zur SPÖ, der den Roten damit die bei der Wahl eigentlich verlorene Absolute zurückbrachte, vermissten die Oppositionsparteien „jegliches Vertrauen“, wie sie in der Sitzung erklärten (siehe rechts unten). Sowohl ÖVP-Listenchef Johannes Münz als auch Bürgerlistenmandatar Helmut Rothmann kündigten daher an, dass sämtliche Mandatare auf ihre Sitze verzichten würden – womit der Gemeinderat nicht weiter beschlussfähig ist und aufgelöst werden muss. Der Gemeinde stehen Neuwahlen ins Haus.

Karner erklärte am Samstag gegenüber der NÖN, einen Fehler gemacht zu haben: „Ich verstehe, dass die Leute so reagiert haben. Ich entschuldige mich bei denen, die ich enttäuscht habe.“ Weiters meinte er, nicht für die Politik geeignet zu sein, weshalb er auch seinen Rücktritt einreichen werde, so der Kurzzeit-Ortschef. Gerüchte, wonach er auch seine Funktion als Obmann des SC Hochwolkersdorf niederlegen könnte, wollte er kurz vor Redaktionsschluss schließlich nicht bestätigen: „Wir haben am 3. April die Generalversammlung.“ Bereits im Herbst kokettierte Karner nach persönlichen Differenzen mit dem Abschied beim SC, fasste dann aber den Entschluss, weiterzumachen.

Die SPÖ wies via Facebook die Vorwürfe der ÖVP, dass man unehrlich gewesen sei, vehement zurück: „Wir distanzieren uns klar von allen Vorwürfen“, hieß es in einer Stellungnahme. Bereits in der Sitzung hatte SPÖ-Vizebürgermeisterin Sylvia Blank die Linie der SPÖ verteidigt, Ortsparteichefin Petra Vorderwinkler ersuchte, persönliche Unterstellungen bleiben zu lassen. Für die NÖN waren die beiden am Montagnachmittag leider nicht erreichbar.