Spenger: SPÖ-Klub steht hinter Hergovichs Forderungen

Der designierte Klubobmann Hannes Weninger lud die künftigen Abgeordneten des Sozialdemokratischen Landtagsklubs Niederösterreichs zu einem ersten, informellen Zusammentreffen nach St. Pölten, um über den aktuellen Stand der Verhandlungen zu informieren.

„Der SPÖ-Klub steht zu 100 Prozent hinter den, von Sven Hergovich eingeschlagenen, roten Pflöcken“, sagt Wiener Neustadts Vizebürgermeister Rainer Spenger: „Es geht jetzt darum, für die arbeitenden Menschen, für die Pensionistinnen und Pensionisten und vor allem auch für alle Kinder und Jugendlichen in unserem Bundesland soziale Verbesserungen zu schaffen. Wir gehen entschlossen an die Aufgaben der kommenden Jahre und sind überzeugt davon, dass es uns gelingt, sozialdemokratische Inhalte in Niederösterreich umzusetzen.“

Gespräche gestoppt

Die ÖVP hat die Verhandlungen mit der SPÖ gestern, Donnerstag, bekanntlich gestoppt und Gespräche mit der FPÖ gestartet, nachdem Hergovich fünf Kernforderungen bekräftigt hatte: Die kostenlose Ganztagsbetreuung im Kindergarten, Ausweitung des Pilotprojekts einer Job-Garantie für Langzeitarbeitslose, Heiz-Preis-Stopp für alle Haushalte, Anstellung für pflegende Angehörige und eine Strukturoffensive für vernachlässigte Regionen.

Der Fokus auf diese fünf Punkte bedeute nicht, dass die Verhandlungen nur auf diese Themen reduziert werden sollen, heißt es aus der SPÖ.

