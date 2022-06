Wr. Neustadt: „LEMOUR“ & die Selbstliebe

Werbung

„Was passiert, wenn man aus dem Leben erzählt und dafür keine Worte benutzt? Aus den Herausforderungen des Alltags wird ein Körperkabarett über die kleinen Momente, die keiner zugeben würde“ – so die Beschreibung des neuen Stückes von „LEMOUR“, dem Physical Theatre aus Wiener Neustadt. Erstmals zu sehen ist „Selbstliebe und andere Zwischenfälle“ am 13. Juni im Rahmen des WURST-Festivals im Theaterzelt bei Rinaldas Würstelstand.

„Das neue Stück ist eine Uraufführung und gleichzeitig ein ‚Best of‘ der letzten Stücke. Wir haben ja während des Winters damit begonnen, digitale Kurzgeschichten zu erzählen und die sind nun auch im Programm enthalten.“

Sarah Kerneza

Wie immer stehen Miriam und Sarah Kerneza mit Ben Petermichl auf der Bühne. Sarah Kerneza: „Das neue Stück ist eine Uraufführung und gleichzeitig ein ‚Best of‘ der letzten Stücke. Wir haben ja während des Winters damit begonnen, digitale Kurzgeschichten zu erzählen und die sind nun auch im Programm enthalten.“ Die Besucher können sich auf „einen bunten Abend mit einer Kurzgeschichtensammlung“ freuen, wo die herzerwärmende Situationskomik des ganz normalen Lebens gezeigt wird. „LEMOUR“ präsentiert eine absurde Sammlung an wortloser Alltagspoesie: Eine Liebeserklärung an die eigene Unvollkommenheit.

Geprobt wurde das Stück eigentlich schon in kleinen Teilen, immer für die digitalen Kurzgeschichten. „Seit drei Wochen sind wir aber intensiv am Arbeiten und haben dabei viel Spaß“, so Kerneza.

„Selbstliebe und andere Zwischenfälle“ ist am 13. und 17. Juni (jeweils um 20 Uhr) beim WURST-Festival zu sehen. Karten für die beiden Abende können unter www.wurst-festival.at gekauft werden. Wegen schlechtem Wetters muss man sich übrigens keine Sorgen machen, „wir haben ja ein echtes Theaterzelt mit Bühne“. Ein weiterer Auftritt des Physical Theatre ist übrigens für den Kultursommer geplant: „Wir spielen am 28. Juli nochmals das vorjährige Stück ‚Der Liebe linke Hand‘ im Stadtpark.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.