Kollision auf der L137 Schwerer Verkehrsunfall in Bad Fischau

Lesezeit: 2 Min RN Redaktion NÖN.at

E in schwerer Verkehrsunfall forderte Freitagabend in Bad Fischau mehrere Verletzte. An der L137 kollidierten drei Pkw, wovon sich einer überschlug. Die Freiwilligen Feuerwehren Bad Fischau, Brunn an der Schneebergbahn und Wiener Neustadt rückten aus.