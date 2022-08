Kollision auf der L137 Sieben Verletzte nach Unfall in Bad Fischau-Brunn

Lesezeit: 2 Min RN Redaktion NÖN.at

E in schwerer Verkehrsunfall forderte Freitagabend in Bad Fischau mehrere Verletzte. An der L137 kollidierten drei Pkw, wovon sich einer überschlug.