Zwei Lenker und Dreijähriger bei Pkw-Kollision in Ebenfurth verletzt

Das Auto einer 24-jährigen Ungarin dürfte in einer lang gezogenen Linkskurve aufgrund der nassen Fahrbahn ins Schleudern geraten sein, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Es kam zur Kollision mit einem entgegenkommenden Wagen, in dem sich ein 35-Jähriger aus dem Bezirk Baden am Steuer und sein Sohn im Fond befanden.

Bei dem Unfall auf der L 159 prallte der Pkw der Frau gegen die Fahrerseite des entgegenkommenden Autos. Andere Lenker leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte. Die drei Verletzten wurden in das Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht.