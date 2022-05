Wöllersdorf-Steinabrückl: Abschied im Polizeitransporter

Werbung

Es war ein würdiger Abschied mit vielen Lachern: Mit einem Mannschaftstransporter Baujahr 1957 aus dem Polizeimuseum in Wien wurde Postenkommandant Hubert Dissauer am Freitagnachmittag überrascht. Nach 41 Dienstjahren verabschiedete sich der Wöllersdorfer Polizeichef in die Pension, nicht ohne „Verabschiedungsfahrt“ mit Kollegen durch „sein“ Rayon. „Eine gelungene Überraschung“, freute er sich über die Feier seiner Kollegen.

Der neue Chef ist ein bekanntes Gesicht: Peter Jägersberger, seit 2002 in Wöllersdorf und seit 2004 Stellvertreter von Hubert Dissauer, übernahm mit 1. Mai das Kommando über die Polizeiinspektion.

Der 59-Jährige ist gebürtiger Puchberger und Familienvater, privat greift er gerne am Kontrabass vom „Hans Ecker Trio“ in die Saiten. Im Gespräch mit der NÖN betont er: „Ich stelle immer die Menschlichkeit in den Vordergrund, Bürgerdienst und der Kontakt mit der Bevölkerung sind mir ein besonderes Anliegen.“

