Adventmarkt mit Potenzial

Der warme Oktober lässt die Weihnachtszeit noch weit weg erscheinen – ist sie aber nicht. In einem Monat starten die Adventmärkte in Stadt und Bezirk, nachdem viele von ihnen zwei Jahre pausieren mussten.

Wiener Neustadt Adventmärkte verteilt über die Innenstadt

So hätte der neue „Zauber im Advent“ in der Innenstadt eigentlich schon im Vorjahr stattfinden sollen, wurde dann aber von der Delta-Welle überrollt. Neu: Erstmals seit vielen Jahren wird es auf dem Hauptplatz keinen Adventmarkt geben, stattdessen werden im Bürgermeistergarten, dem Stadtpark, der Beethovenallee und dem Domplatz Adventmärkte sein.

Das Konzept ist einen Versuch wert, weil der „Zauber im Advent“ am Hauptplatz in den letzten Jahren an Zauber verloren hat. Der „Advent am Dom“ hat die Besucher hingegen begeistert, mit Stadtpark, Bürgermeistergarten und Beethovenallee hat man drei zusätzliche Standorte mit viel Potenzial gefunden.