Ein bisschen skurril war die Situation am Wahlabend im Rössel-Gasthaus am Hauptplatz schon: Die FPÖ feierte ihren Spitzenkandidaten Michael Schnedlitz frenetisch – man hätte meinen können, die FPÖ war der große Wahlsieger. Was freilich nicht der Fall war, schließlich mussten die Blauen auch in Stadt und Bezirk herbe Verluste einfahren.

Verdient wurde bei der ÖVP gejubelt. Erstmals liegt man bei einer Bundeswahl in der (ehemals) erzroten Stadt vorne – ein schwerer Schlag für die Genossen. Die Grünen konnten sich mit über 11 Prozent gut behaupten.

Ein spannendes Ergebnis für die Stadt Wiener Neustadt, vor allem im Hinblick auf die Gemeinderatswahlen, die mit riesen Schritten herannahen. Während ÖVP und Grüne von dem Bundes-Aufwind profitieren können, wird es für FPÖ und SPÖ schwierig.

Vor allem für die SPÖ, bei der nach dem erschreckenden Stadt-Ergebnis alle Alarmglocken schrillen müssen.