Aufklärung notwenig

Jetzt sind die Vorkommnisse rund um die Spitalsküche also doch ein Fall für Staatsanwalschaft und vielleicht in Folge auch für das Gericht. Immerhin hat die Landesagentur jetzt Strafanzeige erstattet, nachdem es Ungereimtheiten bei Lebensmitteleinkäufen gegeben hatte, zudem sollen Dienstpläne manipuliert worden sein.

Zu klären wird nicht nur sein, ob der Verdächtige tatsächlich die im Raum stehenden Straftaten begangen hat, sondern auch warum das offensichtlich über einen längeren Zeitraum hat passieren können.

Die politischen Forderungen von FPÖ und SPÖ rund um die Vorkommnisse in der Spitalsküche sind absolut richtig, schließlich hat das Landesklinikum als der größte Arbeitgeber der Region große Strahlkraft.

Was in der Krankenhausküche in den letzten Monaten genau passiert ist, gehört aufgeklärt – damit kein bitterer Beigeschmack bleibt.