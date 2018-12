Gefühlt ist die Wirtschaftslage in Wiener Neustadt nicht die beste: Dem „Aus“ von Leiner wird mit ziemlicher Sicherheit die Abwanderung der Kaufhaus-Kette Müller aus der Innenstadt folgen. Dazu kommen Firmen-Schließungen, wie etwa jene vom Traditions-Unternehmen Reichl.

Trotzdem steht es um den Wirtschaftsstandort Wiener Neustadt nicht schlecht. Das beweisen nicht nur Betriebs-Erweiterungen wie etwa bei der Firma Schiebel, die dadurch 80 Arbeitsplätze schafft, oder das neue Hotel im Stadtpark, das in wenigen Wochen eröffnet wird. Auch die neuesten Arbeitslosenzahlen (siehe Seite 16) zeigen, dass es aufwärts geht.

So ist die Arbeitslosigkeit in der Region im Vergleich zum Vorjahr um acht Prozent gesunken, vor allem im Jugendbereich und in der Langzeitarbeitslosigkeit sind die Zahlen viel besser als erwartet. All das zeigt: Der Wirtschaftsstandort Wiener Neustadt geht trotz der oben genannten Rückschläge gestärkt aus dem dem Jahr 2018 hervor.