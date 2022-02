Aufwertung für die Revue

Auswärts nach Waidhofen am Freitagnachmittag zum Reserve-Match oder mit dem Rad ein paar Kilometer weiter zum Derby gegen die Kampfmannschaft von Oed? Da braucht man gar nicht die Antwort abzuwarten, um zu wissen, was den jungen Ortmann-Kickern in der U23-Mannschaft wohl lieber ist…

Endlich ringen sich die Vereine und der Verband durch, diesen Schritt zu vollziehen. Die Reserven in den 2. Klassen sind für die Nachwuchsabteilungen der Landesliga-Vereine eine absolute Aufwertung. Die Lernkurve für die Jungen in einer Meisterschaft um den Aufstieg zu spielen bietet eine deutlich bessere Lernmöglichkeit.

Angst, es könnte zu Wettbewerbsverzerrungen kommen, sind zwar verständlich, aber aus der Praxis nicht belegt: So ließ der SC Wiener Neustadt 2019 beispielsweise gar seine 1b aus der 2. Landesliga absteigen, ohne helfend einzugreifen…