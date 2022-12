Beleg für gute Entwicklung

Nach zwölf Jahren im Ausland, mit Stationen in Basel und London, konnte sich Bernhard Winkler aussuchen, wo er die von ihm entwickelte Revolution in der Herzchirurgie fertig entwickeln und produzieren lässt. Nachdem Winklers „ArtiFex Graft“ schon einige Preise, unter anderem in den USA, erhalten hat, standen weltweit die Türen offen – und die Investoren Schlange.

Winklers Entwicklung wird künftig aber nicht etwa in Harvard oder London produziert, sondern in seiner Heimatstadt Wiener Neustadt. Ein Gewinn für die Stadt – und ein gutes Zeugnis für das, was hier nicht zuletzt auch im medizinischen Bereich in den vergangenen Jahren entstanden ist.

Denn es mag bei der Standortsuche einen Bonus für Winklers Geburtsstadt gegeben haben – ohne die vorhandene fachliche Qualität und Unterstützung von Stadt und Land hätte dieser alleine aber sicher nicht gereicht.