Normalerweise ist es mit der Straßenkunst in der Wiener Neustädter Innenstadt ja eher mühsam: Peinliche lebende Statuen, Musiker, die nicht mehr als die zweite Musikschulstunde geschafft haben dürften. Auch die hin und wieder auftretenden „Indianer“ sind mit Panflöten-Dauerschleifen von „My heart will go on“ ein Ohrengraus.

Was Straßenkunst wirklich ist, davon konnten sich tausende Besucher in den vergangenen Tagen beim Straßenkunstfestival überzeugen: Comedy, Akrobatik und Musik auf hohem Niveau, vom Publikum mit viel Applaus bedacht – so muss Straßenkunst in der Wiener Neustädter Innenstadt sein. Auch die Künstler dürften mit dem Hutgeld zufrieden sein, schließlich sind einige nach der dritten Auflage des Festivals schon zu Stammgästen geworden.

Für die manchmal ein bisschen altmodische Innenstadt ist das kunterbunte Straßenkunstfestival eine wahre Frischzellenkur und in einer urbanen Stadt wie Wiener Neustadt bestens aufgehoben. Deswegen: Bitte mehr davon!