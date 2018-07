Sommer, über 30 Grad, drei Sackerl in der Hand und beim Auto am Domplatz dann doch ein 34-Euro-Strafzettel – weil man eben ein bisserl länger gebraucht hat. Dass der Ruhepuls dezent in die Höhe geht, ist mehr als verständlich.

Die Stadt versucht jetzt, diese Situation mit einer Charmeoffensive abzukühlen: Parksünder können die Strafe noch am selben Tag in der Theatergarage einzahlen und sich einen Wiener Neustadt Gutschein im Wert von 10 Euro holen. Dass diese Aktion ein Hit wird, ist zu bezweifeln. Denn mit einer Wut im Bauch werden sich die wenigsten Menschen gerne Gutscheine abholen und noch dazu einen weiteren Weg in Kauf nehmen. Zu hoffen ist auch, dass der „Strafen-Kassier“ in der Theater-Garage gute Nerven hat, denn der wird sich in den nächsten Wochen sicher einiges anhören können. Zudem werden wohl viele der Gutschein in Einkaufszentren eingelöst – ohne Erinnerungen an die Strafe.

Mehr Sinn macht da schon, dass Einkäufer am Parkautomaten mit Karte zahlen können – das ist eine echte Erleichterung beim Innenstadt-Shopping.