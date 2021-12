Corona hatte Stadt im Griff

Es war die erste Schlagzeile des Jahres, aber gleichzeitig auch eine Hiobsbotschaft gleich zu Jahresbeginn: Am 1. Jänner 2021 verstarb Altbürgermeisterin Traude Dierdorf im 74. Lebensjahr.

Ansonsten hatte Corona Wiener Neustadt fest im Griff. Vor allem im Frühjahr, als die Stadt wegen der damals grassierenden „Britischen Variante“ sogar „Corona-Hotspot“ von ganz Österreich war. Die Auswirkungen werden in die Stadt-Geschichte eingehen: Als eine der ersten Regionen in Österreich wurden über Wiener Neustadt Ausreisekontrollen verhängt, was zu großem Wirbel bei Bevölkerung und Stadtpolitik führte. Es folgte ein unbeschwerter Sommer mit vielen Kulturevents und sogar einem Rockfestival im September, ehe uns Corona wieder einholte. Ein kleiner Lichblick: Zuletzt sind die CoronaZahlen in der Stadt stark zurückgegangen – wie lange das so bleibt, ist aber ungewiss.