Rums, da geht die Pfeife los, mit Getöse, schrecklich groß. Wie „Lehrer Lämpel“ in Wilhelm Buschs „Max & Moritz“ muss es sich in der Vorwoche auch für die SPÖ rund um Chefin Margarete Sitz angefühlt haben. Nach einem Facebook-Posting zur Gülle-Ausbringung in Lichtenwörth (siehe Seite 5) hagelte es für die Genossen Spott und Häme im Netz.

Die übertriebene Darstellung der Geruchsbelästigung („Manche Personen können wegen Brechreiz die Wohnungen nicht verlassen“) brachte viele auf die Palme – „haben Politiker keine anderen Sorgen?“ fragten sich viele. Ein weiteres Problem in der Causa sind auch die Kritiker selbst: So fiel etwa der ehemalige (vor kurzem abgesetzte) SPÖ-Bezirksgeschäftsführer Gernot Hoffmann seiner Genossin öffentlich mit einem Posting in den Rücken, was die Sache noch verschlimmerte. Für die SPÖ bitter: So viel Echo hat sie bisher in ihrer vierjährigen Oppositions-Rolle nicht gehabt – dieses hätten sie sich aber wohl gerne erspart.