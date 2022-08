Der Ruf nach der Halle

Dank dem diplomatischen Gespür von Sportstadtrat Philipp Gruber steigt diese Woche die Champions League-Qualifikation in der großen Halle der Arena Nova. Die Fortuna Wiener Neustadt als Gastgeber – aber auch als aktuellstes „Opfer“ einer Problematik, die die Sportler seit Jahren in der Stadt (und der Region) beschäftigt. Denn eine wirklich geeignete Sporthalle gibt es in Wiener Neustadt, trotz dringendem Bedürfnis danach, noch immer nicht – und ist leider auch nicht in Sicht.

Dabei wäre die Anfrage danach groß. Egal ob Basketball, Volleyball, Handball oder seit einigen Jahren auch Futsal – Wiener Neustadt hat die Vereine als Sportstadt in Österreichs Spitzenfeld zu reüssieren. Es fehlt allerdings vor allem an der entsprechenden Infrastruktur.

Hier gilt es den Hebel anzusetzen – damit die nächste Sportler-Generation davon profitiert, für die aktuelle ist es wohl zu spät.