Es war eine historische Chance – mit zwei Fix-Aufsteigern und einem Relegationsplatz waren die Möglichkeiten so dick wie noch nie, von der Ersten Liga in die Bundesliga aufzusteigen. Die Entscheidung des SC Wiener Neustadt vor der Saison – und im Winter – „all in“ zu gehen war richtig. Denn im Vergleich zu anderen Aufstiegskandidaten vergangener Jahre spielte Wiener Neustadt mit einer Sparefroh-Truppe im Spitzenfeld mit.

Und wie es der Charakter von „all in“ eben ist – wenn dann doch die eigenen Karten nicht reichen, die der anderen vielleicht doch besser sind, steht jetzt ein Neustart am Programm. Und der wird brutal – Trainer Roman Mählich hat sich zu seinem guten Namen als Spieler jetzt auch noch als Trainer einen soliden Ruf erarbeitet, darf sich zurecht Chancen auf einen Platz im Bundesliga-Karussell in den nächsten Monaten machen. Bei der Kaderzusammenstellung hat Wiener Neustadt jetzt wohl in ganz Fußball-Österreich am meisten zu tun, hat nach aktuellem Stand kein Profi ein aufrechtes Dienstverhältnis mit dem SC.

Und auch der Unterbau, auf den ein Verein im Falle eines Neuanfangs setzen könnte, fehlt – denn vielversprechende Talente aus der Amateurmannschaft haben schon längst bei anderen Klubs zugesagt.