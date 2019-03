Dass es mit dem „Wir-Gefühl“ in der Wiener Neustädter Innenstadt-Unternehmerschaft nicht immer weit her ist, zeigt ein aktuelles Beispiel. Im Streit um den Bücherschrank in der Fußgängerzone Neunkirchner Straße geht es um einen Quadratmeter Nutzfläche: Einem Unternehmer ist der Schrank deswegen ein Dorn im Auge, beansprucht die Fläche für sich.

Der andere (Besitzer) will den Schrank partout nicht an einer anderen Stelle in der Fußgängerzone aufstellen. Die Folge: Der Bücherschrank, eigentlich ein Parade-Projekt für die Innenstadt, steht jetzt in Lichtenwörth.

Natürlich hätte der Bücherschrank die angeschlagene Fußgängerzone Neunkirchner Straße nicht gerettet. Allerdings zeigt die Situation auch, dass so manches Problem in der Innenstadt auch hausgemacht ist und nicht immer Onlinehandel oder Einkaufszentren Schuld sind. Angesichts der angespannten Lage unverständlich – so etwas wie der „Bücherschrank-Streit“ dürfte nicht passieren.