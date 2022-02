E-Scooter mit Haken

Prinzipiell passt das System zu einer modernen Stadt wie Wiener Neustadt: E-Roller, die von jedermann jederzeit via App ausgeborgt werden können. Was auch gemacht wurde: Die 100 Roller fanden in den letzten Monaten großen Anklang in der Wiener Neustädter Bevölkerung.

Wiener Neustadt Anzahl der Leihroller verdoppelt

Immerhin entwickelte sich das Roller-Projekt so gut, dass die Zahl der E-Scooter jetzt auf 200 verdoppelt wurde – siehe dazu den aktuellen Bericht in der Ausgabe. Allerdings hat das System nach wie vor einen Schönheitsfehler: Die Roller können einfach überall stehen gelassen werden. Und mit überall ist auch überall gemeint: Mitten auf Gehsteigen oder Fahrradwegen, in Hauseinfahrten oder vor Geschäften sorgen die Roller nicht nur für Freude.

In den letzten Monaten hat die NÖN des Öfteren über die damit verbundenen Probleme berichtet. Hier sollte seitens der Betreiberfirma noch eine Lösung gefunden werden.