Nach einem gefühlt sehr langen Corona-Winter und einem eher mäßigen Frühling ist der Sommer da – und mit ihm das volle Kulturprogramm.

In der Arena Nova wird nicht mehr nur getestet und geimpft, sondern auch wieder Kabarett geboten. Zu den Kasematten pilgern die Scharen nun nicht mehr, um getestet, sondern um unterhalten zu werden – was bei den zwei Tagen „Jazz am Dach“ bestens gelang.

Neuer Veranstaltungsort Musiker „on the roof“ in Wiener Neustadt

Nach dem Schulschlusskonzert des BG Zehnergasse geht es diese Woche so richtig los: Der Kultursommer der Stadt hat einiges zu bieten, ebenso das „Summer Breeze“ im Triebwerk. Im Bezirk wartet u.a. der „Prolog“ der Raimund-Spiele in Gutenstein mit Highlights auf.

Wiener Neustadt SchulSchlussKonzert: Mit Stars in die Ferien

Allerorts ist zu spüren, dass die Kulturszene nach einer langen unfreiwilligen Pause nur auf das Startsignal gewartet hat, um wieder loszulegen. Nach den vielen Einschränkungen der letzten 15 Monate werden wir Musik, Theater & Co. in diesem Sommer umso mehr genießen.