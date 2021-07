An allen Ecken der Stadt wird fleißig gebaut, mehrere tausend Wohnungen sind in der Planungs- oder Bauphase. Gerade für junge Menschen ist es dabei oft nicht leicht, vom Gehalt des ersten Jobs, die erste eigene Wohnung zu bezahlen. Der Abschied aus dem „Hotel Mama“ ist oft eine Geldfrage, das „Junge Wohnen“ in der Ungargasse vor diesem Hintergrund ein richtiger, wichtiger Schritt.

Generell wird die Thematik des leistbaren Wohnraums in naher Zukunft an Bedeutung gewinnen: Dass die Stadt in den vergangenen Jahren im Schnitt um rund 500 Personen pro Jahr gewachsen ist, macht sich auch bei den Preisen bemerkbar, die fürs Wohnen mittlerweile zu bezahlen sind. Ebenso die gestiegene Nachfrage an Immobilien als Investment: In manchen Vierteln haben sich in den letzten fünf Jahren die Grundstückspreise verdoppelt.

Immer mehr Menschen wollen in Wiener Neustadt wohnen. Nicht nur für Junge wird sich dabei immer öfter die Frage stellen: Kann ich mir das leisten?