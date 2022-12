Eine Frage der Optik

Ein Geschäftsführer bekommt Geld für seine Geschäftsführer-Tätigkeit? Passiert (hoffentlich) in jedem Unternehmen. Und auch in jedem Fußballklub, der so groß ist, dass er einen Geschäftsführer braucht.

Worüber jetzt bei Rainer Spenger und seiner Gage für die SCM Immobilien GmbH diskutiert wird, ist also kein rechtliches Thema, sondern eines der Außendarstellung und der Optik. Denn der geneigte Beobachter muss schon zwei Mal hinschauen, um begreifen zu können, warum man in der Vereinsführung eines Drittligisten offensichtlich Geld bekommt und in vielen anderen Vereinen nicht. Spengers Problem lag in der Kommunikation – als die Story zum ersten Mal aufpoppte, hätte der Medien- und PR-Profi die Karten auf den Tisch legen müssen.

So ist der Zeitpunkt zudem auch noch besonders ungünstig, weil die öffentliche Hand Geld nachschießt und der Eindruck einer Verbindung entstanden ist.