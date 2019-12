Man kann nicht sagen, dass das Jahr 2019 für Wiener Neustadt ein langweiliges war – im Gegenteil. Die Landesausstellung hat mit den gelungenen Revitalisierungs-Projekten Kasematten und Museum St. Peter an der Sperr hunderttausende Menschen in die Stadt gelockt. Dazu wurden einige Großprojekte auf Schiene gebracht und eröffnet: Etwa das Hilton-Hotel im Stadtpark, der City Campus der Fachhochschule oder das Stadion in der Civitas Nova.

Allerdings gab es auch unschöne Ereignisse: Gewalttaten, wie etwa der Mord an einem Mädchen im Wodica-Park. Auch die Probleme der Drogen- und Alkoszene, etwa am Bahnhof, konnten bisher trotz Schutzzone und Alkoholverbot nicht gelöst werden. Und die Innenstadt bleibt – trotz der Bemühungen der Stadtregier-ung – ein Sorgenkind.

Insgesamt ein bewegtes Jahr 2019 für Wiener Neustadt, in dem die positiven Ereignisse überwogen haben – bleibt zu hoffen, dass das auch für das Jahr 2020 so sein wird.