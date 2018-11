Vor fünf Jahren hätte das keiner erwartet: Die Stadt Wiener Neustadt hat für das Jahr 2019 einen Überschuss im Budget vorgesehen – 276.900 Euro sind es. Das mag bei einem Gesamtbudget von 147 Millionen Euro nicht viel erscheinen, trotzdem hat es mehr als nur Symbolwert.

Immerhin wurde von der Stadtregierung viel Energie in die Sanierungsmaßnahmen gesteckt, dazu mussten schmerzliche Maßnahmen gesetzt werden: So gab‘s Abstriche bei Förderungen für Vereine oder weniger Gehaltszulagen für das eigene Personal am Magistrat. Unterm Strich wohl notwendige Maßnahmen, ohne die die Trendwende, die auch vom Rechnungshof gelobt wurde, wohl nicht geglückt wäre.

Ob dieser positive Weg in den nächsten Jahren fortgesetzt werden kann, wird sich zeigen. Denn nach großen Einmalinvestitionen wie in ein Stadion oder Freibad gilt es in Zukunft auch, die laufenden Betriebskosten zu decken, ohne die Bevölkerung mit einer Gebührenerhöhung zu belasten.