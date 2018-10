Die Umfrage der NÖN zeigt es deutlich: Die Menschen im Umland von Wiener Neustadt sind nicht mehr auf die Bezirkshauptstadt angewiesen, wenn es ums Einkaufen geht.

Zwar gibt es mit der Buckligen Welt oder dem Piestingtal sehr ländliche Gebiete im Bezirk, aber auch dort ist die Infrastruktur mittlerweile top: In fast jeder Gemeinde gibt es einen Lebensmittel-Nahversorger, in den größeren auch Boutiquen, Apotheken & Co. Sprich: Zum reinen „Waren-Erwerb“ muss man die Heimatgemeinde oft nicht verlassen – schon gar nicht, seitdem es Amazon & Co. gibt. Potentielle Einkäufer, die vor 20 oder 30 Jahren deswegen nach Wiener Neustadt, vor allem in die Innenstadt, gekommen sind, bleiben mehr und mehr aus.

Diese wiederzugewinnen, wird eine Mammut-Aufgabe für die Stadtpolitik. Aktionen, wie eine halbe Stunde gratis parken in der Adventzeit, sind ein kleiner Schritt, den großen Wurf können aber nur dauerhafte kreative Ideen bringen – wie wäre es etwa, die Innenstadt zur familienfreundlichsten in ganz Niederösterreich zu machen?