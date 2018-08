Für das Zusammenleben in Wiener Neustadt wird es eine der größten Herausforderungen in den nächsten Jahren sein: Der Spracherwerb von Kindern mit nicht deutscher Muttersprache. Wie wichtig das ist, zeigen Beispiele wie etwa die Otto Glöckel Schule in der Döttelbachsiedlung, wo es Klassen mit einer 100-Prozent-Quote an Kindern mit Migrationshintergrund gibt. Mit dem Pilotprojekt „Deutschklassen vor der ersten Klasse“, das mittlerweile auch von der Bundespolitik übernommen wurde, hat die bunte Stadtregierung bereits den richtigen Weg eingeschlagen.

Dass jetzt auch noch Sprachunterricht für Kinder im Alter zwischen zwei und sechs Jahren gefördert wird, kann kein Nachteil sein. Im Gegenteil: Je früher die Kinder mit dem Spracherwerb beginnen, desto bessere Chancen haben sie später im Schulunterricht.

Jetzt liegt es vor allem an den Eltern, die Chance zu ergreifen und ihren Kindern einen besseren Schulstart zu ermöglichen. Bisher war die Einsicht der Eltern diesbezüglich oft enden wollend – das muss sich ändern, zum Wohle der Kinder.