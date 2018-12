Es war kein leichtes Jahr für die Stadt Wiener Neustadt. Vor allem das Thema Innenstadt hatte Stadtpolitik, Geschäftsleute und Bürger im Griff. Mit dem Abgang von den Frequenzbringern Leiner und Müller gab es trotz aller Bemühungen der bunten Stadtregierung schwere Rückschläge, auch der Marienmarkt brachte noch nicht den gewünschten Erfolg. Wie sich das im kommenden Jahr auf die Innenstadt auswirkt, bleibt abzuwarten.

Spüren wird die Innenstadt im Jahr 2019 aber auch positive Aspekte: So ruhen viele Hoffnungen der Geschäftsleute auf der kommenden Landesausstellung. Das Museum St. Peter an der Sperr wurde bereits zu einem Schmuckkasterl umgebaut, mit den renovierten Kasematten hat die Stadt bald ein Alleinstellungsmerkmal, das weit über die Region hinaus geht. Die Voraussetzungen, Menschen nach Wiener Neustadt zu locken, sind also vorhanden. Allerdings müssen dafür auch die Innenstadt-Geschäftsleute an einem Strang ziehen – das wird für eine positive Innenstadt-Zukunft entscheident sein.