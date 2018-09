Wo eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Das könnte auf die neue Innenstadt-Initiative zutreffen, die sich nach dem Leiner-Aus und dem drohenden Müller-Rückzug aus der Fußgängerzone gebildet hat. Vor allem auf Facebook soll für einen Einkauf in der Innenstadt die Werbetrommel gerührt werden.

Dass sich hier alle Parteien quer durch den Gemeinderat zu einem Schulterschluss zusammengefunden haben, ist zu begrüßen, schließlich steckt die Innenstadt in einer Krise – so viele geschlossene Geschäfte wie jetzt gab es schon lange nicht mehr. Allerdings ist auch klar: Mit einer Facebook-Initiative allein wird das Geschäfte-Sterben in den Fußgängerzonen nicht aufzuhalten sein. Denn wenn in Zukunft im Internet oder Shoppingcenter weiterhin bequemer und billiger gekauft werden kann, werden auch Lippenbekenntnisse für die Innenstadt nur wenig bringen. Mit der Initiative müssen sich auch Rahmenbedingungen für die Einkäufer ändern. Mit Parkgebühren, Öffnungszeiten oder gemeinsamen Einkaufs-Aktionen gäbe es viele Schrauben, an denen man drehen könnte.