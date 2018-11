Halloween, das ist: Gruselmasken, Partyspaß, Süßigkeiten für Kinder. Halloween, das ist aber auch: Beschmierte Häuser oder so wie diese Woche geschehen eine völlig verdreckte Innenstadt. Denn in vielen Teilen der Fußgängerzonen waren die – oft ohnehin schon schmutzigen – Pflastersteine mit jeder Menge Kunstblut befleckt. Selbstredend, dass das für die Innenstadt-Besucher am nächsten Tag kein schöner Anblick war.

Abhilfe schaffte da ein Trupp des Magistrats (Wirtschaftshof) und der Freiwilligen Feuerwehr, die mit Hockdruckstrahlreiniger gegen die Sauerei anrücken mussten.

Was im Falle der Feuerwehrmänner zwar lobenswert ist, aber gleichzeitig auch eine absolute Ausnahme bleiben sollte. Denn den (absichtlich) verursachten Dreck anderer wegzumachen, kann nicht Aufgabe jener sein, die sich ehrenamtlich für die Sicherheit der Bevölkerung engagieren. Das sei vor allem den Verursachern ins Gebetsbuch geschrieben. Überschüssige Energie kann man auch anders loswerden – etwa mit einem Engagement bei der Feuerwehr.