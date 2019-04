Als vor zwei Jahren verkündet wurde, dass die Landesausstellung nach Wiener Neustadt kommt, war die Stimmung in der Bevölkerung verhalten. Erstens war die Eröffnung damals noch weit weg, zweitens konnten viele Städter mit dem Begriff Landesausstellung nicht viel anfangen. Was ist das? Was gibt es da zu sehen? Was tut sich da? Dabei blieb es auch die nächsten Monate, bis Schritt für Schritt zu sehen war, was die Landesaustellung mit sich bringt: Etwa ein schmuckes neues Stadtmuseum oder revitalisierte Kasematten, die zu einem neuen Wahrzeichen der Stadt werden könnten.

Nach und nach ist bei vielen Wiener Neustädtern der Funke übergesprungen, die Landesausstellung interessiert und ist das Stadt-Thema.

Mittlerweile kann man sich auch mit eigenen Augen anschauen, was sich da in unserer Stadt tut und was es zu sehen gibt – und das ist eine ganze Menge, wie man nach einem Rundgang durch die Landesausstellung feststellt.