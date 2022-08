Drei Tage Futsal in der Arena Nova – für die Fans war die abgelaufene Woche sicher eines der absoluten Höhepunkte in diesem Sportjahr. Und mit deutlich über 2.000 Zusehern an allen drei Tagen kann sich das Event absolut sehen lassen. Die unzähligen Kilometer, die die Fortuna-Familie im Vorfeld, währenddessen und danach gelaufen ist bzw. läuft, haben sich ausgezahlt, in der Futsal-Bubble ist die Fortuna nach dem Meistertitel endgültig der König der Szene.

Und was die Fortuna auch aufgezeigt hat – frei nach Helmut Qualtinger und Andrè Heller – „gemma schaun“ ist absolut zeitlos. Es braucht dazu vor allem zwei Dinge, um die Massen zu bewegen: Lokalen Bezugspunkt durch regionale Protagonisten und sportlichen Anreiz – ein Rezept so einfach formuliert, aber so schwierig in der Umsetzung.

Der SC Wiener Neustadt kann da nur ein Lied von singen.