Mit der Landesausstellung und dem Abschluss einiger Großprojekte wie der Eröffnung des Stadions und FH City Campus‘, hat die Stadt ein bewegtes Jahr 2019 hinter sich. Nun gilt es, den Schwung in das kommende Jahr mitzunehmen.

Die Vorzeichen dafür sind gut: Mit dem Gastspiel von „Iron Maiden“ etwa könnte im neuen Stadion eine neue Ära der Großkonzerte in der Stadt starten; die neue Freibecken-Anlage bei der Aqua Nova bringt zusätzlich neues Leben in den Komplex am Stadtrand.

Besonders große Erwartungen gibt es – zu Recht – an die beiden Standorte der Landesausstellung: Mit Spannung werden die Inszenierung der „wortwiege“ in den Kasematten erwartet, die sich als Veranstaltungszentrum etablieren sollen. Das Programm für das Museum St. Peter – inklusive Filmfestivals im Bürgermeistergarten – ist ebenfalls vielversprechend.

Die kulturellen Groß-Events könnten Motor dafür sein, dass die Stadt nicht nur 2020 in Bewegung bleibt.