Es waren tiefe Sorgenfalten und beklemmende Bauchschmerzen als der SC Wiener Neustadt vor knapp einem Jahr gegen Gebietsligist Bad Fischau völlig überfordert im Testspiel aussah. Bei einem aktuellen Blick auf „seine“ Mannschaft darf der geneigte WNSC-Fan durchaus zuversichtlicher sein – denn auch, wenn man in eine Vorbereitungspartie nicht zu viel hineininterpretieren darf, löst ein solider und anständiger Auftritt gegen ZSKA Moskau eine andere Art der Beruhigung aus, als schwache Ergebnisse und Leistungen gegen unterklassige Gegner.

Logisch, dass es dann erst in einem Monat wirklich zählt – in dieser Saison muss der SC Wiener Neustadt nach dem letzten Platz in der Vorsaison deutliche Steigerungen erkennen lassen. Weil sonst gibt‘s im Herbst 2022 das Landesliga-Derby mit Ortmann…

Der erste Befund lässt aber auf eine gute Saison hoffen: Den Verantwortlichen ist es gelungen, viele Stammkräfte aus der Vorsaison zu halten – und auch an entsprechenden Schrauben zu drehen. Da darf man ruhig auf eine Saison ohne Abstiegssorgen hoffen…