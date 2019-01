Dass jedem Hausbesitzer da die Hutschnur hochgeht, ist verständlich: Beim Morgenkaffee kommt die Nachricht vom Nachbarn, dass die Hausfassade angeschmiert wurde. So geschehen in den letzten Tagen am Flugfeld, wo gleich drei Hausmauern mit sinnlosen Sprüchen verunstaltet wurden.

Kein Einzelfall: Auch in Lichtenwörth sucht die Polizei derzeit nach Schmierfinken, die sich während der Feiertage in mehreren Straßen verewigt haben. Zu den Vandalenakten gesellt sich oft ein Müllproblem: Augenscheinlich nach Silvester, wo zahlreiche „Feierstellen“, wie etwa Spielplätze oder Parks, vermüllt wurden – obwohl dort eigentlich zahlreiche Mistkübel zur Verfügung gestanden wären.

Ob absichtliche Schmierereien an privatem und öffentlichem Gut oder leichtsinniger Umgang mit Müll: Die Verursacher zu finden, ist für die Polizei oft eine unlösbare Aufgabe. Um abzuschrecken, müssten wahrscheinlich härtere Geldstrafen her.