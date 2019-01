Es sind zwei wichtige Innenstadt-Projekte, die in nächster Zeit umgesetzt werden sollen: Einerseits wird eine digitale Plattform ins Leben gerufen, wo von Veranstaltungen über Kulinarik und Aktionen der Geschäfte alles beworben werden kann (nähre Infos Seite 12). Zweitens wird im Februar in der Innenstadt WLAN installiert, mit dem die Innenstadt-Besucher zukünftig gratis im Netz surfen können.

Für beides ist es höchste Zeit: Gratis WLAN ist im Jahr 2019 für das „Einkaufszentrum Innenstadt“ längst überfällig. Auch die digitale Innenstadt-Plattform hätte der City schon vor ein paar Jahren gut getan. Generell hinkt die Digitalisierung in der Innenstadt ein bisschen hinterher. Angesichts des sonst so fortschrittlichen Wiener Neustadts– man denke da nur an Ionen-Antriebe für Satteliten oder MedAustron– eigentlich unglaublich.

Aber wie heißt es so schön: Besser spät als nie– den Geschäftsleuten werden die Projekte sicher Vorteile bringen.