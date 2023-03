Hoffnung für Innenstadt

Diese Nachricht kann die Wiener Neustädter Innenstadt gut gebrauchen: Dem seit Jahren verlassenen Standort des ehemaligen Kaufhauses Müller soll wieder Leben eingehaucht werden. 40 Wohnungen, im Erdgeschoss Handel, dazu eine Tiefgarage sind geplant.

Sicher wird noch einiges an Zeit vergehen, bis das Projekt in die Tat umgesetzt wird. Für die Fußgängerzone Wiener Straße ist es jedoch ein Hoffnungschimmer. Denn seit dem Umzug der Drogeriekette in die Merkurcity fehlt in der Wiener Straße die Frequenz, was auch andere Unternehmen gespürt haben und deswegen abgesiedelt sind.

Freilich: Dass mit dem neuen „Ankerprojekt“ alles wieder Eitel Wonne in der Innenstadt wird, ist wohl zu viel verlangt, zudem ist auch noch nicht klar, welche Unternehmen sich dort ansiedeln.

Allerdings ist auch das wieder ein kleiner Baustein, der Hoffnung gibt.