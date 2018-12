Es war ein schwerer Herbst in der Giltschwertgasse. Gefangen zwischen dem Anspruch, oben mitzuspielen, den Erfolgen der Vorsaison und der Karotte „neues Stadion“ vor der Nase, sollte der SC Wiener Neustadt vergleichbares wie letzten Herbst auf den Rasen bringen. Dabei wurde aber vergessen: Im Vorjahr hatte alles gepasst – von der Form der Einzelspieler über die Personalsituation bis zum nötigen Spielglück.

Der SC Wiener Neustadt hat im Rahmen seiner Möglichkeiten mit 23 Punkten im Herbst das Maximum herausgeholt. Trainer Gerhard Fellner hatte quasi keine Vorbereitung im Sommer, um eine Spielphilosophie zu entwickeln, Automatismen auf den Weg zu bringen. Das wird im Frühjahr sicher besser werden, wenn dem Trainerteam mehr Zeit mit der Mannschaft zur Verfügung steht.

Der SC Wiener Neustadt war seit der Rückkehr in den Profi-Fußball nie die Mannschaft, die den Gegner aus dem Stadion schießt, mit Ballbesitz an die Wand spielt. Unabhängig von Trainer, Sportdirektor, Spielern – Wiener Neustadt war und ist eine Truppe, die über Disziplin und Ordnung in der Defensive zum Erfolg kommt. Das wird sich auch mit mehr Zeit in der Vorbereitung nicht ändern.